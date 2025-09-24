Испания
Хаби Алонсо вошёл в историю "Реала": подробности

Мадридский "Реал" продолжает уверенное шествие в испанской Ла Лиге. В матче 6-го тура "сливочные" на выезде разгромили "Леванте", передают Vesti.kz.

По данным Opta, Хаби Алонсо стал вторым тренером в истории "Реала", которому удалось выиграть первые шесть матчей в чемпионате. До Алонсо Вандерлей Лушембурго одержал семь побед подряд в 2005 году.

Благодаря этой серии "Реал" набрал 18 очков и сохранил лидерство в таблице, тогда как "Леванте" с 4 очками остаётся на 16-й строчке.

В следующем туре, 27 сентября, "сливочные" сыграют в мадридском дерби против "Атлетико", а уже 30-го числа им предстоит матч в Алматы против "Кайрата" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. "Леванте" же 27 сентября проведёт выездную встречу с "Хетафе".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
10 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2

