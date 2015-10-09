"Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Реалом"

"Кайрат" сделал заявление по билетам на домашний матч с "Реалом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Винисиус и Мбаппе жёстко предупредили "Кайрат" перед матчем в Алматы

"Все билеты на "Кайрат" - "Реал" проданы!

Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе.

Вход на территорию будет открыт с 18:45 — за три часа до начала игры. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей. Попасть на стадион можно будет с трёх сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова", - говорится в заявлении клуба.