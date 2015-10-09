Назван виновник провала Ямаля в гонке за "Золотой мяч"-2025

В "Барселоне" всё чаще обсуждают влияние семьи на карьеру главного таланта клуба Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, именно отец Ламина стал причиной излишней самоуверенности игрока перед церемонией "Золотого мяча–2025". Внутри клуба считают, что именно он внушил сыну мысль, будто трофей уже у него в руках. В итоге разочарование оказалось слишком болезненным.

Дополнительное беспокойство вызывает поведение отца за пределами футбольного поля. В "Барселоне" недовольны его активным общением с прессой и резкими заявлениями.

Там уверены, что подобные действия подрывают образ футболиста и мешают клубу контролировать информационное поле вокруг Ямаля.

Теперь внимание сосредоточено на Хансе-Дитере Флике. Немецкий наставник должен стать ключевой фигурой в развитии Ламина.

В клубе считают, что именно тренер способен защитить игрока от чрезмерного влияния семьи, не дать таланту потерять концентрацию и помочь ему сделать следующий шаг в карьере.

В "Барселоне" понимают: талант Ямаля огромен, но давление и ошибки в окружении могут дорого обойтись. Поэтому задача клуба — максимально оградить его от лишнего шума и обеспечить стабильное развитие.

Президент "Барсы" сделал громкий прогноз по Ямалю и "Золотому мячу"

Напомним, что Ямаль не уехал из Парижа без награды — он во второй раз подряд завоевал Трофей Копа, который вручается лучшему молодому игроку сезона.