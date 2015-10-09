Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 14:07
 

"Барсе" предложили 70 миллионов за игрока, затмившего Левандовски

  Комментарии

Поделиться
"Барсе" предложили 70 миллионов за игрока, затмившего Левандовски ©Depositphotos/ly0712

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает различные варианты формирования состава на следующий сезон вместе с руководством спортивного отдела клуба, передают Vesti.kz.

Поделиться

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает различные варианты формирования состава на следующий сезон вместе с руководством спортивного отдела клуба, передают Vesti.kz.

Особое внимание уделяется игрокам, демонстрирующим высокий уровень игры. Одним из таких футболистов является Ферран Торрес, который в текущем сезоне стал ключевым игроком под руководством Ханси Флика.

70 миллионов евро от клуба АПЛ

По информации Don Balon, несколько европейских клубов проявили интерес к Торресу, включая "Астон Виллу", которая готова предложить за него до 70 миллионов евро. Однако сам футболист не хочет покидать "Барселону". После нескольких сезонов неопределённости он считает себя настоящей звездой клуба и доволен своей ролью в команде. Торрес даже сумел отобрать место в основе у Роберта Левандовски в линии атаки.


Все зависит от игрока

В "Барселоне" рассматривают возможность продажи Торреса за крупную сумму, что могло бы укрепить финансовое положение клуба и позволить приобрести нового форварда. Однако сделка не состоится без согласия самого игрока, который, по информации источников, счастлив в команде и не планирует уходить.

В нынешнем сезоне Торрес провел за "Барселону" 6 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
10 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
3 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
4 Борнмут 5 3 1 1 6-5 10
5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6-2 9
6 Челси 5 2 2 1 10-5 8
7 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
8 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
9 Манчестер Сити 5 2 1 2 9-5 7
10 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6-8 7
12 Лидс Юнайтед 5 2 1 2 4-7 7
13 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
14 Брайтон энд Хов Альбион 5 1 2 2 6-8 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
16 Бернли 5 1 1 3 5-8 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6-10 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Овьедо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
26 сентября 00:30   •   не начат
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Овьедо
Ничья
Барселона
Проголосовало 15 человек

Реклама

Живи спортом!