Испания
Сегодня 11:43
 

Флик исключил игрока из состава из-за желания покинуть "Барсу"

  Комментарии

Флик исключил игрока из состава из-за желания покинуть "Барсу" ©Depositphotos/Musiu0

Ситуация с защитником "Барселоны" Рональдом Араухо становится всё напряжённее. 26-летний уругваец не оправдывает ожиданий клуба и главного тренера Ханси Флика, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, в "Барселоне" считают, что сделали для Араухо многое: защищали его после прошлогодних ошибок, которые стоили команде выхода в финал Лиги чемпионов. На новый сезон он должен был стать лидером обороны, особенно после ухода Иньиго Мартинеса.

Проблемы на поле и в раздевалке

Однако на деле Араухо не проявил себя ни на поле, ни в раздевалке. В команде авторитетами стали Педри и Рафинья, а уругвайский защитник теряет концентрацию и не показывает стабильной игры.

Подозрения тренера

Ханси Флик подозревает, что мысли Араухо заняты не "Барселоной". В прошлом сезоне он уже рассматривал возможность перехода в "Ювентус", и тренер опасается, что желание сменить клуб остаётся актуальным.


Скамейка вместо лидерства

Из-за этого Флик оставляет Араухо на скамейке, считая, что игрок не полностью сосредоточен на команде. Это отражается на его игре: у него проблемы с контролем мяча и он не выполняет роль опоры обороны.

Ситуация показывает, что клубу предстоит решать кадровые вопросы в обороне, чтобы не потерять позиции в Ла Лиге и оставаться конкурентоспособным на международной арене.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
10 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Овьедо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
26 сентября 00:30   •   не начат
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Овьедо
Ничья
Барселона
Проголосовало 6 человек

