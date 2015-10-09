Флик исключил игрока из состава из-за желания покинуть "Барсу"

Ситуация с защитником "Барселоны" Рональдом Араухо становится всё напряжённее. 26-летний уругваец не оправдывает ожиданий клуба и главного тренера Ханси Флика, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, в "Барселоне" считают, что сделали для Араухо многое: защищали его после прошлогодних ошибок, которые стоили команде выхода в финал Лиги чемпионов. На новый сезон он должен был стать лидером обороны, особенно после ухода Иньиго Мартинеса.

Проблемы на поле и в раздевалке

Однако на деле Араухо не проявил себя ни на поле, ни в раздевалке. В команде авторитетами стали Педри и Рафинья, а уругвайский защитник теряет концентрацию и не показывает стабильной игры.

Подозрения тренера

Ханси Флик подозревает, что мысли Араухо заняты не "Барселоной". В прошлом сезоне он уже рассматривал возможность перехода в "Ювентус", и тренер опасается, что желание сменить клуб остаётся актуальным.

Скамейка вместо лидерства

Из-за этого Флик оставляет Араухо на скамейке, считая, что игрок не полностью сосредоточен на команде. Это отражается на его игре: у него проблемы с контролем мяча и он не выполняет роль опоры обороны.

Ситуация показывает, что клубу предстоит решать кадровые вопросы в обороне, чтобы не потерять позиции в Ла Лиге и оставаться конкурентоспособным на международной арене.