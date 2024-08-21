Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий полузащитник присоединится к английской команде по контракту, действующему до июня 2025 года.

Соглашение достигнуто после позитивных переговоров в течение последних 48 часов, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сказал "да", как стало известно вчера.

Гюндоган покинет "Барселону" бесплатно.

Напомним, что Илкай переходил в каталонский клуб из "Манчестер Сити" летом 2023 года также в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что у игрока испортились отношения с "Барселоной". Да и по ходу прошлого сезона некоторым лидерам "сине-гранатовых" не нравилось, что Гюндоган открыто критиковал команду после ряда неудачных матчей.

В карьере 33-летнего хавбека также были "Боруссия" (Дортмунд), "Нюрнберг" и "Бохум".

На днях он завершил карьеру в сборной Германии.