Гюндоган договорился о трансфере из "Барселоны" после конфликта

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 15:38
©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий полузащитник присоединится к английской команде по контракту, действующему до июня 2025 года.

Соглашение достигнуто после позитивных переговоров в течение последних 48 часов, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сказал "да", как стало известно вчера.

Гюндоган покинет "Барселону" бесплатно.

Напомним, что Илкай переходил в каталонский клуб из "Манчестер Сити" летом 2023 года также в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что у игрока испортились отношения с "Барселоной". Да и по ходу прошлого сезона некоторым лидерам "сине-гранатовых" не нравилось, что Гюндоган открыто критиковал команду после ряда неудачных матчей.

В карьере 33-летнего хавбека также были "Боруссия" (Дортмунд), "Нюрнберг" и "Бохум". 

На днях он завершил карьеру в сборной Германии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 3-0 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
9 Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
10 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11 Лестер Сити 1 0 1 0 1-1 1
12 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 1-1 1
13 Кристал Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
14 Вест Хэм Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
15 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
17 Челси 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

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Метки:
Барселона Манчестер Сити АПЛ Футбол Ла Лига Футбольные трансферы

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