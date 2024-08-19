Капитан сборной Германии на Евро-2024 принял судьбоносное решение

Немецкий футболист турецкого происхождения Илкай Гюндоган принял решение завершить карьеру в сборной Германии, сообщают Vesti.kz. На Евро-2024 33-летний полузащитник "Барселоны" был капитаном национальной команды.

"После нескольких недель раздумий я пришел к выводу, что пора завершить карьеру в сборной. Я с большой гордостью вспоминаю 82 матча за свою родную страну - число, которое я никогда не мог себе представить, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году", - написал 33-летний футболист в соцсетях.

В составе сборной Германии Гюндоган провел 82 матча в которых, забил 19 голов.

Ранее стало известно, что "Барселона" предложила немецкого полузащитника клубу Криштиану Роналду саудовскому "Аль-Насру".

До этого стало известно, что Гюндоган может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче", который тренирует португальский специалист Жозе Моуринью.