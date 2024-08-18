Игрок "Барсы" решил сбежать к Моуринью? Он исключен из состава

Футболист сборной Германии Илкай Гюндоган хочет покинуть "Барселону" до конца текущего летнего трансферного окна. Полузащитник уже сообщил тренерскому штабу о своем желании, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, напряженные отношения между Гюндоганом и каталонским клубом не являются чем-то новым. В течение последних нескольких месяцев слухи вокруг будущего немецкого полузащитника не утихали. Несмотря на то, что в прошлом сезоне он был одним из самых ярких игроков, клуб не скрывал, что если поступит хорошее предложение по Илкаю, то для него не будет большой проблемы отпустить футболиста.

Гюндоган и его окружение не устают повторять, что они счастливы в "Барселоне" и что их единственное желание - выполнить свой контракт. Предполагаемые предложения из Саудовской Аравии и Турции так и не были реализованы.

За несколько часов до матча первого тура Ла Лиги против "Валенсии" Гюндоган был неожиданно исключен из состава каталонской команды. Клуб утверждает, что отсутствие игрока связано с физическими проблемами. Хотя отсутствие Илкая совпадает с появившимися разговорами о его уходе.

"Галатасарай" неоднократно выражал свое желание подписать немецкого игрока. В последние дни "Фенербахче" Жозе Моуринью также проявлял интерес к Гюндогану.

Пока "Барселона" хранит молчание, хотя можно предположить, что она попытается продать Гюндогана, поскольку в нынешнем составе более чем достаточно игроков, способных занять его позицию. Тем более после прихода Дани Ольмо.

Гюндоган находится в "Барселоне" с прошлого года, его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон. В его карьере также были "Манчестер Сити", "Боруссия" (Дортмунд), "Нюрнберг" и "Бохум".