Главный тренер каталонской "Барселоны" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик обозначил пересмотр состава команды и сообщил трём игрокам, что они больше не входят в его планы, передают Vesti.kz.

Марк Касадо: роль сведена к минимуму

Как сообщает Fichajes, испанский опорный хавбек Марк Касадо практически перестал получать доверие от главного тренера. Молодой полузащитник выходит лишь на незначительные минуты и остаётся на периферии даже при отсутствии нидерландца Френки де Йонга. Флик считает, что 22-летний футболист ещё не готов дать требуемый уровень интенсивности и стабильности, поэтому его будущее в клубе под серьёзным вопросом.





Кристенсен: потеря статуса в обороне

Датский центральный защитник Андреас Кристенсен также оказался среди тех, кому сообщили о нежелательности дальнейшего пребывания в команде. Игрок потерял место в ротации и уступил конкурентам, которые, по мнению Флика, предлагают более высокий темп и постоянство. Продолжение его карьеры в каталонском клубе, по данным источника, выглядит маловероятным.





Дро: кандидат на аренду или продажу

Молодой атакующий испанский полузащитник Дро Фернандес переживает схожую ситуацию. Его возраст и необходимость адаптации объясняют часть проблем, но Флик не видит в испанце готовности к уровню первой команды. Руководство рассматривает варианты аренды или полной продажи, чтобы 17-летний игрок получил опыт, которого ему не хватает для игры в Ла Лиге.





Новый курс "Барселоны"

Решение Флика подчёркивает: в команде останутся только те, кто способен приносить результат здесь и сейчас. Расставание с Касадо, Кристенсеном и Дро открывает дорогу для точечного усиления состава в январе и формированию более компактного и конкурентоспособного ядра. Клуб вступает в этап максимальной требовательности, где каждое место в заявке должно быть оправдано реальным уровнем игры.

Ранее "Реал" нашёл неожиданную замену Винисиусу: он отказал "Барселоне".

Добавим также, что "Барселона" прижала "Сантос" долгом за Неймара ради трансфера нового таланта.

Ямаль сделал заявление о смене сборной перед ЧМ-2026