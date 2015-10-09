Флик решил избавиться от любимчика фанатов "Барселоны"

Воспитанник "Ла Масии" Марк Касадо может покинуть "Барселону", так как главный тренер Ханси Флик не видит полузащитника в своих тактических схемах на будущий сезон, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, руководство каталонского клуба готово расстаться с любимчиком фанатов для разгрузки состава, рассматривая варианты продажи с опцией обратного выкупа или аренды, в то время как интерес к игроку проявляют клубы из топ-чемпионатов Европы.

Флик выбирает жёсткий расчёт

Позиция немецкого специалиста предельно ясна: из-за высокой конкуренции в центре поля Касадо потерял место в ротации, и Флик готов расстаться с ним ради футболистов, более подходящих под его философию.

Деньги в приоритете, но есть нюанс

Финансовое положение вынуждает "Барселону" принимать непопулярные решения, однако клуб намерен выгодно продать игрока или сохранить контроль над его будущим через опцию обратного выкупа.

Спрос в Европе растёт

Марк Касадо стремится к стабильной игровой практике, что может ускорить его уход, а за ситуацией активно следят клубы английской Премьер-лиги и других чемпионатов.

Касадо в минувшем сезоне провёл 34 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Флик выбрал вингера ПСЖ на замену Рафинье, подробности - тут.

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