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Испания
Сегодня 13:32
 

Флик решил избавиться от любимчика фанатов "Барселоны"

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Флик решил избавиться от любимчика фанатов "Барселоны" Ханси Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Воспитанник "Ла Масии" Марк Касадо может покинуть "Барселону", так как главный тренер Ханси Флик не видит полузащитника в своих тактических схемах на будущий сезон, передают Vesti.kz.

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Воспитанник "Ла Масии" Марк Касадо может покинуть "Барселону", так как главный тренер Ханси Флик не видит полузащитника в своих тактических схемах на будущий сезон, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, руководство каталонского клуба готово расстаться с любимчиком фанатов для разгрузки состава, рассматривая варианты продажи с опцией обратного выкупа или аренды, в то время как интерес к игроку проявляют клубы из топ-чемпионатов Европы.

Флик выбирает жёсткий расчёт

Позиция немецкого специалиста предельно ясна: из-за высокой конкуренции в центре поля Касадо потерял место в ротации, и Флик готов расстаться с ним ради футболистов, более подходящих под его философию.


Деньги в приоритете, но есть нюанс

Финансовое положение вынуждает "Барселону" принимать непопулярные решения, однако клуб намерен выгодно продать игрока или сохранить контроль над его будущим через опцию обратного выкупа.

Спрос в Европе растёт

Марк Касадо стремится к стабильной игровой практике, что может ускорить его уход, а за ситуацией активно следят клубы английской Премьер-лиги и других чемпионатов.

Касадо в минувшем сезоне провёл 34 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Флик выбрал вингера ПСЖ на замену Рафинье, подробности - тут.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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