"Барселона" нашла новую замену Левандовски: он оформил дубль на ЧМ-2026

Каталонская "Барселона" продолжает работу над обновлением линии атаки и уже определила одного из главных кандидатов на роль нового центрального нападающего, передают Vesti.kz.

В Каталонии ищут нового лидера атаки

По информации El Nacional, каталонский клуб внимательно следит за форвардом "Монако" и сборной США Фоларином Балоганом.

Руководство "сине-гранатовых" рассматривает американца как одного из потенциальных преемников Роберта Левандовски, который уже покинул клуб. Отмечается, что Балоган привлекает "Барселону" не только своей результативностью, но и относительно доступной стоимостью по сравнению с другими нападающими топ-уровня.

Интерес к футболисту также проявляют несколько ведущих европейских клубов, поэтому каталонцам может потребоваться выдержать серьёзную конкуренцию.

Успешный период в "Монако"

24-летний форвард выступает за "Монако" с лета 2023 года. Тогда монегаски приобрели его у лондонского "Арсенала" за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Балоган провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Благодаря стабильной игре нападающий стал одним из ключевых футболистов команды.

Яркий старт на чемпионате мира-2026

Сейчас Балоган находится в расположении сборной США, которая принимает участие в чемпионате мира — 2026.

В стартовом матче группового этапа американцы разгромили Парагвай со счётом 4:1, а сам нападающий стал одним из главных героев встречи, оформив дубль.

Сколько стоит Балоган

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость американского форварда составляет 40 миллионов евро. При этом в ряде СМИ сообщается, что "Барселона" рассчитывает договориться о трансфере на более выгодных финансовых условиях, рассматривая Балогана как один из наиболее привлекательных вариантов для усиления нападения.

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