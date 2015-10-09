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После "Барселоны" английская звезда может перейти к конкуренту

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После "Барселоны" английская звезда может перейти к конкуренту ©x.com/fcbarcelona

Будущее Маркуса Рэшфорда вновь оказалось под вопросом, и теперь у английского форварда появился новый претендент, передают Vesti.kz

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Будущее Маркуса Рэшфорда вновь оказалось под вопросом, и теперь у английского форварда появился новый претендент, передают Vesti.kz

По информации журналиста Питера Холла, серьезный интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" проявляет "Тоттенхэм". Лондонский клуб уже готовится к началу переговоров и рассматривает возможность подписания одного из самых известных английских футболистов последних лет.

При этом в стане "шпор" не готовы платить полную сумму, которую рассчитывает получить "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что руководство "Тоттенхэма" не намерено активировать пункт выкупа в размере 40 миллионов фунтов стерлингов и ищет варианты договориться на более выгодных условиях.

Минувший сезон Рэшфорд провел на правах аренды в "Барселоне", где сумел вернуть себе прежнюю результативность. Во всех турнирах англичанин сыграл 49 матчей, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач, став одним из заметных игроков каталонской команды.

Теперь перед 28-летним футболистом может открыться возможность остаться в английской Премьер-лиге, но уже в составе одного из соперников "Манчестер Юнайтед".


Чем выделился Рэшфорд?

За свою карьеру нападающий собрал внушительную коллекцию трофеев: вместе с "Манчестер Юнайтед" он выигрывал Кубок Англии (дважды), Кубок английской лиги (дважды), Суперкубок Англии и Лигу Европы. Во время аренды в "Барселоне" форвард также стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Англии Рэшфорд завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2020 года, а также стал бронзовым призером Лиги наций УЕФА сезона-2018/19.

Также стоит отметить, что каталонская "Барселона" арендовала английского нападающего у "Манчестер Юнайтед" на сезон 2025/26

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