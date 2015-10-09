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Испания
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"Барселона" согласовала продажу воспитанника 20-кратному чемпиону

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"Барселона" согласовала продажу воспитанника 20-кратному чемпиону ©Depositphotos/mrogowski_photography

Испанский голкипер каталонской "Барселоны" Иньяки Пенья близок к переходу в афинский "Панатинаикос", передают Vesti.kz.

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Испанский голкипер каталонской "Барселоны" Иньяки Пенья близок к переходу в афинский "Панатинаикос", передают Vesti.kz.

Сделка полностью согласована

По данным Marca, клубы уже достигли полного соглашения по трансферу. За переход 27-летнего испанца греческий гранд заплатит около 3 миллионов евро.

Ожидается, что Пенья подпишет контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Сообщается, что официальное оформление сделки может состояться уже в ближайшие дни — либо сегодня утром, либо завтра вечером.

Путь воспитанника "Барсы"

Иньяки Пенья является воспитанником академии "Барселоны". В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за "Эльче", где провёл 16 матчей в чемпионате Испании и пропустил 28 мячей.

Оценка и контрактная ситуация

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет около 4 миллионов евро. Переход в "Панатинаикос", 20-кратного чемпиона Греции, станет для него первым полноценным зарубежным этапом карьеры.

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