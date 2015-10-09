Флик решил исключить сенсацию сезона из состава "Барселоны"

Английский нападающий каталонской "Барселоны" Маркус Рэшфорд может потерять место в стартовом составе, передают Vesti.kz.

Рэшфорд воспользовался отсутствием Рафиньи

Маркус Рэшфорд стал настоящей сенсацией первых месяцев сезона для "сине-гранатовых". Вингер воспользовался травмой бразильца Рафиньи Диаса и сумел закрепиться в стартовом составе на своём фланге, демонстрируя результативную игру и помогая команде голами и ассистами. Многие были удивлены такой формой англичанина, учитывая его не самые выдающиеся сезоны ранее.

Возвращение лидера осложнит жизнь англичанину

Главный тренер "Барселоны" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик готов вернуть Рафинью в основу после его восстановления. Согласно данным Don Balon, это значит, что место в стартовом составе, которое Рэшфорд временно занял, теперь окажется под угрозой.

Несмотря на впечатляющие показатели англичанина, бразилец снова станет основным игроком на своём фланге, а Маркусу придётся довольствоваться скамейкой и выходами на замену.

Рэшфорд всё ещё остаётся важным для команды

Даже находясь на скамейке, Рэшфорд останется ключевым вариантом для Флика. Англичанин способен оживить атакующую игру команды и внести свежесть, если "Барса" столкнётся с трудностями в завершении атак.

Напомним 28-летний нападающий минувшим летом был арендован каталонским клубом у "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне у него 16 матчей, шесть забитых мячей и девять результативных передач.

Отмечается, что у "Барселоны" есть опция выкупа футболиста за 30 миллионов евро.

