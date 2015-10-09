Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Флик объяснил сенсационное поражение "Барселоны" и назвал виновного

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подвёл итоги выездного матча 20-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад", в котором каталонский клуб неожиданно уступил со счётом 1:2, передают Vesti.kz.

Немецкий специалист отметил качество игры своей команды, но признал, что результат не отразил происходившее на поле.

"Я разочарован. Мы показали хорошую игру и создали много моментов, но итог не соответствует тому, что было на поле. Бывает, что делаешь всё правильно, а везение не на твоей стороне. Были фрагменты, где нужно было сыграть надёжнее в обороне, но в конечном счёте это футбол, и я доволен тем, как команда действовала сегодня", — заявил Флик.

При этом наставник "сине-гранатовых" остался крайне недоволен работой главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано. По ходу матча судья отменил несколько голов "Барселоны", в том числе два — после вмешательства VAR, что вызвало резкую реакцию со стороны тренерского штаба гостей.

"Я всегда хорошо отзываюсь об арбитрах Ла Лиги, у нас здесь очень хорошие арбитры. Но есть вот этот парень… Этот парень, все знают, какой он… Френки сказал, что арбитр был высокомерен, и он был прав. Все видели, что он сделал этим вечером", — цитирует слова Флика The Touchline.

Несмотря на поражение, "Барселона" с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги после 20 сыгранных матчей. "Реал Сосьедад", набравший 24 балла, располагается на девятом месте.

Ранее стало известно, что бывший игрок "Барселоны" возобновит карьеру в самом популярном клубе Казахстана.

Добавим также, что появились новые подробности перехода таланта "Барселоны" в ПСЖ.

"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
11 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
17 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
21 января 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Монако ФК
Проголосовало 3 человек

