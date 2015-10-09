Флик объяснил сенсационное поражение "Барселоны" и назвал виновного

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подвёл итоги выездного матча 20-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад", в котором каталонский клуб неожиданно уступил со счётом 1:2, передают Vesti.kz.

Немецкий специалист отметил качество игры своей команды, но признал, что результат не отразил происходившее на поле.

"Я разочарован. Мы показали хорошую игру и создали много моментов, но итог не соответствует тому, что было на поле. Бывает, что делаешь всё правильно, а везение не на твоей стороне. Были фрагменты, где нужно было сыграть надёжнее в обороне, но в конечном счёте это футбол, и я доволен тем, как команда действовала сегодня", — заявил Флик.

При этом наставник "сине-гранатовых" остался крайне недоволен работой главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано. По ходу матча судья отменил несколько голов "Барселоны", в том числе два — после вмешательства VAR, что вызвало резкую реакцию со стороны тренерского штаба гостей.

"Я всегда хорошо отзываюсь об арбитрах Ла Лиги, у нас здесь очень хорошие арбитры. Но есть вот этот парень… Этот парень, все знают, какой он… Френки сказал, что арбитр был высокомерен, и он был прав. Все видели, что он сделал этим вечером", — цитирует слова Флика The Touchline.

Несмотря на поражение, "Барселона" с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги после 20 сыгранных матчей. "Реал Сосьедад", набравший 24 балла, располагается на девятом месте.

Ранее стало известно, что бывший игрок "Барселоны" возобновит карьеру в самом популярном клубе Казахстана.

Добавим также, что появились новые подробности перехода таланта "Барселоны" в ПСЖ.

"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!