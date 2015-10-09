Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 07:15
 

Сенсацией закончился матч "Барселоны" в Ла Лиге

Сенсацией закончился матч "Барселоны" в Ла Лиге ©fcbarcelona.com

Футболисты каталонской "Барселоны" потерпели сенсационное поражение от "Реал Сосьедада" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Встреча, прошедшая на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Микель Оярсабаль (32-я минута) и Гонсалу Гедеш (71-я). У гостей мяч забил Маркус Рэшфорд (70-я). При этом у "Реал Сосьедада" на 88-й минуте был удалён Карлос Солер.

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" не заслуживали поражения. Команда создала моментов на несколько матчей вперёд, однако подвела слабая реализация. Кроме того, вратарь хозяев Алекс Ремиро в ряде эпизодов действовал надёжно.

Несмотря на осечку, подопечные Ханс-Дитера Флика сохранили лидерство в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Реал Сосьедад" с 24 баллами располагается на девятой позиции.

В следующем туре "Барселона" примет "Овьедо", а "Реал Сосьедад" сыграет дома с "Сельтой". Оба матча запланированы на 25 января.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
11 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
17 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

