Сенсацией закончился матч "Барселоны" в Ла Лиге

Футболисты каталонской "Барселоны" потерпели сенсационное поражение от "Реал Сосьедада" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Микель Оярсабаль (32-я минута) и Гонсалу Гедеш (71-я). У гостей мяч забил Маркус Рэшфорд (70-я). При этом у "Реал Сосьедада" на 88-й минуте был удалён Карлос Солер.

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" не заслуживали поражения. Команда создала моментов на несколько матчей вперёд, однако подвела слабая реализация. Кроме того, вратарь хозяев Алекс Ремиро в ряде эпизодов действовал надёжно.

Несмотря на осечку, подопечные Ханс-Дитера Флика сохранили лидерство в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Реал Сосьедад" с 24 баллами располагается на девятой позиции.

В следующем туре "Барселона" примет "Овьедо", а "Реал Сосьедад" сыграет дома с "Сельтой". Оба матча запланированы на 25 января.

