Появились новые подробности перехода таланта "Барселоны" в ПСЖ

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности перехода 18-летнего игрока "Барселоны" Дро Фернандеса в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

По его данным, парижане планируют официально заключить соглашение с Дро и его агентом Иваном де ла Пенья на следующей неделе. Устная договоренность согласована на 100 процентов, как и было объявлено 24 часа назад. Дортмундская "Боруссия" и "Манчестер Сити" никогда не вели продвинутых переговоров. Это всегда был и оставался только ПСЖ.

Ранее Романо сообщал, что ПСЖ активирует опцию выкупа игрока у "Барселоны" за шесть миллионов евро.

Дро Фернандес начал заниматься футболом в команде "Валь Миньор". В 2022 году он присоединился к Ла Масии, юношеской академии "Барселоны". Летом 2025-го был впервые вызван на сборы основной команды главным тренером Ханси Фликом. 16 августа впервые попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Мальорки", однако на поле не появился. 28 сентября дебютировал за основную команду "сине-гранатовых", выйдя в стартовом составе на матч чемпионата Испании против клуба "Реал Сосьедад".

