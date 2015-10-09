Флик высказался об уходе таланта из "Барсы": его хочет выкупить ПСЖ

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о ситуации с Дро Фернандесом, который намерен покинуть клуб в это зимнее трансферное окно. Немецкий тренер избегал прямого обсуждения 18-летнего игрока, но подчеркнул, что клуб и он лично будут уважать решения футболиста, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Обсудим это, когда всё будет решено. Сейчас не время. Мы в мире футбола, и иногда происходят разные вещи. Можно не соглашаться с действиями игрока, но речь идёт о парнях 17–18 лет — они взрослые и могут принимать решения. У них есть люди вокруг, которые могут оказывать влияние, и это всё, что я могу сказать на данный момент", — заявил Флик.

Флик требует полной самоотдачи от игроков "Барсы"

Несмотря на осторожность в комментариях по поводу Дро, тренер напомнил о философии, которую хочет привить команде. Постоянство и ежедневная работа — ключевые факторы успеха:

"Я говорил игрокам перед матчем с "Расингом": успех не даётся готовым, его нужно зарабатывать каждый день, на каждой тренировке и в каждом матче. Отношение и менталитет ведут нас к победам и то, что мы должны поддерживать, чтобы отдавать максимум нашим болельщикам", — отметил Флик.

Он также обратился к молодым игрокам Ла Масии:

"Когда к нам приходят перспективные футболисты, у нас есть план: наблюдать за их тренировками, отношением, результативностью и профессионализмом. Мы в большой команде, и получить игровое время — непросто. Каждая тренировка с такими игроками делает тебя лучше, и когда они заслуживают выхода на поле — играют. Если хочешь играть за "Барсу", нужно выкладываться на 100 процентов и жить ради этих цветов. И это то, что я хочу видеть в игроках", — объяснил тренер.

Что нужно знать о Дро Фернандесе

Дро Фернандес начал заниматься футболом в команде "Валь Миньор". В 2022 году он присоединился к Ла Масии, юношеской академии "Барселоны". Летом 2025 года был впервые вызван на сборы основной команды главным тренером Ханси Фликом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает подписать игрока в ближайшее время, активировав опцию выкупа за шесть миллионов евро.

