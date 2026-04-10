Испания
Вчера 22:51

Фабрегас хочет перехватить у "Реала" будущую звезду

Сеск Фабрегас. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Итальянский клуб "Комо", который возглавляет Сеск Фабрегас, продолжает искать молодых игроков в системе мадридского "Реала". Одной из главных целей команды стал 19-летний вингер Даниэль Яньес, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Футболист считается одним из перспективных воспитанников мадридской академии "Ла Фабрика". Он уже дебютировал за основную команду "сливочных" и привлёк внимание благодаря скорости, дриблингу и умению обыгрывать один в один.

В "Комо" считают, что Яньес идеально вписывается в их проект, ориентированный на развитие молодых игроков. Клуб ранее уже успешно подписывал футболистов из "Реала" и намерен продолжить эту стратегию.

В "Реале" внимательно следят за прогрессом игрока и, по данным источника, могут включить в возможную сделку опцию обратного выкупа. Переговоры могут активизироваться уже этим летом.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 31 23 3 5 71-26 72
2 Наполи 31 20 5 6 47-30 65
3 Милан 31 18 9 4 47-24 63
4 Комо 31 16 10 5 53-22 58
5 Ювентус 31 16 9 6 54-29 57
6 Рома 32 18 3 11 45-28 57
7 Аталанта 31 14 11 6 44-27 53
8 Болонья 31 13 6 12 40-37 45
9 Лацио 31 11 11 9 32-29 44
10 Сассуоло 31 12 6 13 38-41 42
11 Удинезе 31 11 7 13 35-42 40
12 Торино 31 10 6 15 35-53 36
13 Парма 31 8 11 12 22-39 35
14 Дженоа 31 8 9 14 36-44 33
15 Фиорентина 31 7 11 13 36-44 32
16 Кальяри 31 7 9 15 32-44 30
17 Лечче 31 7 6 18 21-43 27
18 Кремонезе 31 6 9 16 26-46 27
19 Верона Хеллас 31 3 9 19 22-53 18
20 Пиза 32 2 12 18 23-58 18

