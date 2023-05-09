Бускетс принял решение по "Барселоне"

Новости спорта Футбол Испания
9 мая 22:33
©ФК "Барселона"

Ветеран "Барселоны" Серхио Бускетс принял решение покинуть каталонский клуб, сообщают Vesti.kz. Контракт полузащитника с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня.

По информации Marca, 34-летний футболист решил завершить выступления в "Барселоне" после этого сезона и сообщил об этом внутри команды. Однако неизвестно, когда Бускетс сделает официальное заявление.

Возможно, он дождется момента, когда "Барселона" выиграет чемпионский титул в Ла Лиге, а это может произойти уже в следующем матче против "Эспаньола".

Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от "Интер Майами" и одного из клубов Саудовской Аравии.

Одним из ключевых факторов для Бускетса стала финансовая составляющая. "Барселона" предлагала игроку новый контракт с сокращение зарплаты в три раза, что не устроило испанца.

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Бускетс является воспитанником и действующим капитаном "Барселоны". Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

В текущем сезоне Бускетс провел 39 матчей во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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