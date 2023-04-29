Месси принял предложение "Барселоны". Известны детали контракта

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Аргентины Лионель Месси согласился подписать контракт с "Барселоной", сообщают Vesti.kz. 35-летний форвард принял предложение каталонского клуба.

По информации инсайдера Сезара Мерло, "сине-гранатовые" предложили Месси двухлетний контракт. "Барселона" уже отправила в Ла Лигу экономический план. После того как каталонцы получат одобрение, они официально направят Месси контракт на подписание.

Ранее появилась информация, что аргентинец готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону". В ПСЖ Месси зарабатывает около 35 миллионов евро за сезон.

Напомним, контракт Месси с ПСЖ истекает в июне 2023 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"