"Барселоне" готовы предложить 300 миллионов за Ямаля: назван клуб

Саудовский "Аль-Иттихад" готовит громкий ход на трансферном рынке и намерен сделать одно из самых щедрых предложений в истории футбола, передают Vesti.kz.

Речь идёт о возможном переходе испанского вингера "Барселоны" Ламина Ямаля — сумма сделки, по данным Foot-Africa, может достигнуть 300 миллионов евро.

Историческое предложение из Саудовской Аравии

Как сообщает источник, "Аль-Иттихад" сделал 18-летнего футболиста своей приоритетной целью и рассматривает его как ключевую фигуру нового спортивного проекта клуба. В Саудовской Аравии уверены, что Ямаль идеально вписывается в стратегию — благодаря таланту, уже сложившейся мировой узнаваемости и способности привлекать внимание международной аудитории.

Позиция "Барселоны"

Несмотря на серьёзность намерений саудовского клуба, в "Барселоне" не планируют обсуждать возможный трансфер. Каталонцы считают Ямаля неприкосновенной частью долгосрочного проекта и не готовы вступать в переговоры по его продаже, даже при столь внушительной сумме.

Решение игрока

По информации источника, сам Ламин Ямаль также не заинтересован в уходе из Испании. Футболист комфортно чувствует себя в "Барселоне", уже закрепился в составе первой команды и понимает, что дальнейший прогресс возможен только в условиях конкуренции на высшем уровне европейского футбола.

Статистика и оценка

В текущем сезоне Ямаль провёл за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 13 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость юного вингера на данный момент составляет 200 миллионов евро.

