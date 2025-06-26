"Барселоне" готовят 150 миллионов за кандидата на "Золотой мяч"

"Манчестер Юнайтед" готовит рекордное предложение в размере 150 миллионов евро за нападающего "Барселоны" бразильца Рафинью Диаса, передают Vesti.kz.

Звездный бразилец привлек внимание

28-летний футболист провел выдающийся сезон и по праву считается одним из главных претендентов на "Золотой мяч"-2025. Рафинья не только вошел в число лучших игроков мира по итогам сезона, но и стал лидером каталонской команды. Его вклад в успехи "сине-гранатовых" отмечают как тренеры, так и болельщики. Бразилец выделяется своей скоростью, агрессивной игрой в атаке и прекрасным ударом.





"Барса" сомневается в футболисте

Однако в руководстве "Барселоны" не уверены, сможет ли футболист сохранить столь высокий уровень в будущем. Клуб, продолжающий восстанавливать свою финансовую стабильность, не исключает возможность продажи звезды ради улучшения бюджета.

МЮ готов предложить больше

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы рассмотреть предложения от 100 миллионов евро. По данным Don Balon, предложение от "Манчестер Юнайтед" может стать решающим. Испанский гранд готов рассмотреть его, несмотря на то, что Рафинья является одним из самых ценных игроков команды.

К тому же ранее "Барселона" практически завершила сделку по трансферу Нико Уильямса, что может позволить клубу легче пережить возможную потерю бразильца.

В минувшем сезоне у Диаса 34 гола и 25 результативных передач во всех турнирах. На данный момент он оценивается в 90 миллионов евро.

Добавим также, что бывший футболист "Барселоны" раскритиковал 17-летнего вингера "сине-гранатовых" Ламина Ямаля.

Помимо прочего, "Барселона" продала своего 20-летнего таланта.

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