"Барселона" выбрала наследника Месси

Каталонская "Барселона" определилась с будущей "десяткой" - под этим номером за "сине-гранатовых" долгое время выступал звездный аргентинский нападающим Лионель Месси, передают Vesti.kz.

По информации Catalunya Radio, этот номер в следующем сезоне получит 16-летний форвард Ламин Ямал. Сейчас "десятка" свободна, а сам испанец играет под номер 27.

В "Барселоне" становится все больше сторонников того, чтобы "десятка" нашла своего нового обладателя. Отмечается, что это поможет клубу генерировать больший доход.

Однако в руководстве "сине-гранатовых" мнение относительно обладателя 10-го номера расходятся: есть мнение, что это может оказать дополнительное давление на юного Ямала. В связи с этим некоторые считают, что вручение Ламину "десятки" может стать поспешным решением.

Последним обладателем 10-го номера в "Барселоне" был Ансу Фати, который сейчас на правах аренды играет в Англии за "Брайтон".

"Барселона" нашла нового Месси. Ему 16 лет

Напомним, 36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", в которой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан самым ценным игроком мундиаля. С лета 2023 года он выступает за американский "Интер Майами".

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