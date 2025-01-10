Испания
Вчера 22:31

"Барселона" включилась в борьбу за звездного нападающего

©ФК "Барселона"

"Барселона" включилась в гонку за форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рэшфорда, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Тони Хуанмарти, каталонский клуб приложит все усилия, чтобы арендовать игрока до конца сезона.

Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку использует дни, проведенные в Саудовской Аравии, чтобы изучить возможность осуществления этой сделки.


Рэшфорд при новом главном тренере португальце Рубене Амориме не проходит в состав "Манчестер Юнайтед", с которым у него действует контракт до 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

27-летний Рэшфорд - воспитанник "Манчестер Юнайтед". С 2016 года вызывается в сборную своей страны.

В нынешнем сезоне АПЛ провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

"Барселона" готовится к трансферу и выбирает между двумя звездами

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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