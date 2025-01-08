"Барселона" сорвала трансфер звезды из АПЛ

Бразильский вингер и один из капитанов "Барселоны" Рафинья заявил, что ситуация с Дани Ольмо и Пау Виктором, которые столкнулись с трудностями при регистрации на вторую часть сезона, может сказаться на переходе новых футболистов в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

"Думаю, да. Если бы я был в другом клубе и увидел такую ситуацию, то, возможно, задумался бы", - сказал Рафинья.

Так, по информации El Nacional, нападающий "Ливерпуля" Луис Диас уже отказался от перехода в "Барселону". Хотя на протяжении нескольких месяцев он был в шорт-листе "сине-гранатовых". Однако колумбиец, несмотря на первоначальный интерес относительно перехода в "Барселону", взял самоотвод из-за нынешней ситуации в каталонском клубе.



Отмечается, что Луис Диас ценит стабильность превыше всего. В "Ливерпуле" под руководством Арне Слота он чувствует себя комфортно, а конкурентная среда позволяет ему продолжать расти. Неопределенность в "Барселоне", особенно после проблем с регистрацией новых игроков, привела к тому, что вингер сборной Колумбии предпочел остаться в составе "красных".

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Случай с Дани Ольмо и Пау Виктором вызвал эффект домино, который начинает проявляться на трансферном рынке. Для таких игроков, как Луис Диас, возможность оказаться в подобной ситуации - это риск, на который он не готов пойти.

Напомним, что "Барселоне" позволили временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Однако это не означает, что им разрешили играть за клуб до конца сезона. У юристов Высшего совета по спорту (CSD), куда обратился каталонский клуб, есть срок до трех месяцев, чтобы изучить дело и вынести окончательное решение.

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