Испания
Вчера 23:54

"Барселона" с новым рекордом уделала "Реал" в Ла Лиге

©x.com/FCBarcelona

"Барселона" под руководством Ханси Флика демонстрирует историческую результативность в сезоне 2024/25, сообщают Vesti.kz.

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Каталонцы забили уже 139 голов в 45 матчах - это рекорд среди всех команд Ла Лиги по количеству мячей в первых 45 встречах сезона.

30 марта "Барселона" разгромила "Жирону" со счетом 4:1 в 29-м туре чемпионата Испании, еще больше укрепив свою позицию в гонке за титул.

На счету "сине-гранатовых" 82 гола в Ла Лиге, 32 - в Лиге чемпионов, 18 - в Кубке Испании и семь - в Суперкубке страны.

Для сравнения, у "Реала" 110 забитых мячей в 47 матчах - 63 в Ла Лиге, 28 - в Лиге чемпионов, 14 - в Кубке Испании и пять в Суперкубке Испании.

Подопечные Флика уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата, набрав 66 очков (21 победа, три ничьи, пять поражений) и продолжая борьбу за трофеи.