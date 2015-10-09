Левандовски продолжает уделывать Мбаппе. Подробности

Каталонская "Барселона" разгромила "Жирону" со счетом 4:1 на своем поле в матче 29-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Главным героем встречи стал польский форвард "сине-гранатовых" Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Благодаря этим голам польский форвард довел свой счет в текущем розыгрыше Ла Лиги до 25 мячей, укрепив лидерство в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь, Килиан Мбаппе из мадридского "Реала", отстает уже на три точных удара (22).

Победа позволила "Барселоне" сохранить уверенное лидерство в чемпионате. Каталонцы опережают "Реал" на три очка и продолжают уверенно идти к титулу.

Следующий матч Ла Лиги сине-гранатовые проведут в субботу, 5 апреля, когда на своем поле примут "Бетис".