"Барселона" рискует потерять звездного игрока из-за тренера

"Барселона" может потерять уругвайского защитника Рональда Араухо, которым интересуется туринский "Ювентус", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Отмечается, что "Ювентус" мог бы убедить Араухо присоединиться к своему составу в следующем сезоне или даже этой зимой. Туринцы хотят арендовать футболиста с правом выкупа.



Причина, способная побудить Араухо серьезно задуматься об уходе из каталонской команды, - это появление в стартовом составе Иньиго Мартинеса и Пау Кубарси, которые после травмы уругвайца стали незаменимыми защитника для Ханса-Дитера Флика. Жесткая конкуренция и недоверие со стороны главного тренера могут заставить Араухо принять предложение "Ювентуса".

"Милан" решил стать временным убежищем для звезды "Барселоны"

При подобном повороте событий не исключено, что фанаты "сине-гранатовых" обрушатся с критикой на немецкого специалиста, все-таки уругваец - один из капитанов и любимчиков болельщиков.

Араухо выступает за "Барселону" с 2018 года, когда перешел из уругвайского "Бостон Ривера" за 4,7 миллиона евро. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

"Барселона" может подписать звезду из АПЛ