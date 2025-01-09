"Барселона" рискует потерять топ-игрока из-за разногласий

Стало известно о том, что защитник "Барселоны" Рональд Араухо подумывает об уходе из команды. Уругваец интересен сразу нескольким топ-клубам, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, игрок признался некоторым своим одноклубникам, что задумался о смене обстановки.

В "Барселоне" не знают о планах Араухо, но по-прежнему уверены, что уругваец продлит контракт, истекающий 30 июня 2026 года, но с новыми условиями, адаптированными к экономической ситуации клуба, что не устраивает Араухо. Обе стороны провели несколько переговоров, но соглашение так и не было достигнуто.

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В прошлом году ходили слухи о желании "Барселоны" продать Араухо в "Баварию", но трансфер сорвался из-за травмы центрального защитника.

У футболиста есть и другие варианты. Например, в нем заинтересован туринский "Ювентус". При этом сам футболист не прочь перебраться в английскую премьер-лигу, где к нему проявляет интерес "Арсенал" Микеля Артеты.

Несмотря на это, в "Барселоне" уверены, что сделают все возможное, чтобы Араухо не ушел бесплатно. С уругвайцем постараются пролонгировать соглашение, в противном случае его продадут в этом году.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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