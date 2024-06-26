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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" решила судьбу главного тренера

"Барселона" решила судьбу главного тренера
©fcbarcelona.com

"Барселона" и Рафаэль Маркес договорились о продолжении сотрудничества. Мексиканец является главным тренером резервной команды - "Барселона Атлетик", передают Vesti.kz.

Соглашение заключено до 30 июня 2025 года.

Это означает, что Маркес проведет третий сезон в команде "Барселона Атлетик".

Мексиканец выступал за каталонский клуб с 2003 по 2010 год, выиграв множество трофеев, в том числе Ла Лигу (4 раза) и Лигу чемпионов (2). Летом 2022-го он возглавил резервную команду, ставшую для него первым проектом в тренерской карьере.

В игровой карьере Маркеса также были мексиканские "Атлас", "Леон", итальянская "Эллас Верона", американский "Нью-Йорк Ред Буллз" и французский "Монако". В сборную Мексики вызывался с 1997 по 2018 год.

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Метки:
Барселона Ла Лига Футбол

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