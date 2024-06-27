Трансфер в ПСЖ или "Ман Сити"? В "Зените" объявили решение по Алипу

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда защитник сборной Казахстана Нуралы Алип присоединится к команде для подготовки к новому сезону, сообщают Vesti.kz.

Накануне "сине‑бело‑голубые" начали летние тренировочные сборы.

"Мы дали ребятам возможность отдохнуть, сезон сложный и физически, и эмоционально. Все с пониманием отнеслись, все вернулись в расположение команды вовремя. Надеюсь, мы полноценно проведем подготовку. Конечно, для нас важно набрать форму и обойтись минимальным количеством травм.



Когда ждать ездивших в сборную Алипа, Педро и Сергеева? Нуралы чуть позже вернется, первого числа присоединится к команде. Педро и Ваня Сергеев - 29 июня. Нино завтра присоединится, у него небольшие накладки с отменой рейса. Все остальные - здесь", - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".