"Барселона" приняла решение по предложению о трансфере на 120 миллионов

"Барселона" отказалась продавать Рафинью, отклонив предложение саудовского клуба "Неом" на сумму 120 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Предложение предусматривало 100 миллионов евро фиксированной выплатой и ещё 20 миллионов в виде бонусов, однако каталонский клуб не стал вступать в переговоры, дав понять, что бразильский вингер не продаётся.

Рафинья — ключевой игрок проекта Флика

В руководстве "Барселоны" считают Рафинью одним из ключевых футболистов команды. Под руководством Ханси Флика бразилец получил стабильное место в стартовом составе и высокий уровень доверия со стороны тренерского штаба.

Продажа игрока, по мнению клуба, противоречила бы текущему спортивному проекту.

Сам игрок не рассматривает уход

Рафинья не выражал желания покинуть "Барселону". Футболист доволен своей ролью в команде и сосредоточен на выступлениях за "сине-гранатовых".

Саудовский клуб получил отказ

"Неом" рассматривал Рафинью как потенциального лидера своего проекта, однако "Барселона" заняла жёсткую позицию и не стала обсуждать условия сделки.

Отказ от предложения на 120 миллионов евро подчёркивает позицию "Барселоны": ключевые игроки не продаются независимо от суммы.

Рафинья представляет "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Лидса" за 58 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

