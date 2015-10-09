Салах снова грозит соперникам: тренер "Ливерпуля" сделал заявление

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал состояние своего нападающего Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

После возвращения с Кубка Африки египтянин сразу провёл полноценный матч Лиги чемпионов против "Олимпика", отыграв все 90 минут.

"Салах отыграл 90 минут. Вчера у нас была восстановительная тренировка. Сегодня мы занимались и, зная Салаха, он будет готов выйти на поле завтра. Но я приму решение о составе после заключительной тренировки", - говорил Слот журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Сейчас "красные" готовятся к очередной встрече в Премьер-лиге, где их соперником станет "Борнмут".

Матч "Борнмут" — "Ливерпуль" состоится 24 января и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.

