Англия
Сегодня 12:15
 

Салах снова грозит соперникам: тренер "Ливерпуля" сделал заявление

  Комментарии

Салах снова грозит соперникам: тренер "Ливерпуля" сделал заявление ©x.com/LFC/

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал состояние своего нападающего Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

После возвращения с Кубка Африки египтянин сразу провёл полноценный матч Лиги чемпионов против "Олимпика", отыграв все 90 минут.

"Салах отыграл 90 минут. Вчера у нас была восстановительная тренировка. Сегодня мы занимались и, зная Салаха, он будет готов выйти на поле завтра. Но я приму решение о составе после заключительной тренировки", - говорил Слот журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Сейчас "красные" готовятся к очередной встрече в Премьер-лиге, где их соперником станет "Борнмут".

Матч "Борнмут" — "Ливерпуль" состоится 24 января и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Борнмут   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:30   •   не начат
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Борнмут
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 443 человек

