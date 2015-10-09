Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:41
 

"Барселона" подпишет "нового Салаха" на место Левандовски

"Барселона" подпишет "нового Салаха" на место Левандовски Роберт Левандовски.

"Барселона" сохраняет стратегический план развития атаки и вновь активизировала переговоры с египетским "Аль-Ахли" по поводу молодого нападающего Хамзы Абделькарима, которого рассматривают как будущую замену Роберту Левандовски, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

"Барселона" сохраняет стратегический план развития атаки и вновь активизировала переговоры с египетским "Аль-Ахли" по поводу молодого нападающего Хамзы Абделькарима, которого рассматривают как будущую замену Роберту Левандовски, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Соглашение с игроком уже достигнуто

Хамза Абделькарим уже дал согласие на участие в проекте каталонского клуба. Молодой египетский форвард,  которому прочат славу Мохаммеда Салаха, видит в "Барселоне" идеальное место для развития карьеры в конкурентной среде.

Постепенный путь через фарм-клуб

Клуб планирует, что 18-летний Хамза присоединится к фарм-команде, чтобы адаптироваться к европейскому стилю игры и к философии "Барселоны". В соглашение включена опция выкупа около 4 миллионов евро.


Левандовски как наставник

Пока Левандовски остаётся лидером нападения, молодой форвард сможет перенимать опыт польского нападающего и постепенно интегрироваться в состав. Такой подход позволит развивать талант без давления и обеспечит плавную смену поколений.

Инвестиция с перспективой роста

С экономической точки зрения, "Барселона" рассматривает Абделькарима как выгодную инвестицию с большим потенциалом роста. Каталонцы хотят завершить сделку до того, как другие европейские команды активизируют интерес к молодому нападающему.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 27 человек

