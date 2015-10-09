"Барселона" подпишет "нового Салаха" на место Левандовски

"Барселона" сохраняет стратегический план развития атаки и вновь активизировала переговоры с египетским "Аль-Ахли" по поводу молодого нападающего Хамзы Абделькарима, которого рассматривают как будущую замену Роберту Левандовски, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.
Соглашение с игроком уже достигнуто
Хамза Абделькарим уже дал согласие на участие в проекте каталонского клуба. Молодой египетский форвард, которому прочат славу Мохаммеда Салаха, видит в "Барселоне" идеальное место для развития карьеры в конкурентной среде.
Постепенный путь через фарм-клуб
Клуб планирует, что 18-летний Хамза присоединится к фарм-команде, чтобы адаптироваться к европейскому стилю игры и к философии "Барселоны". В соглашение включена опция выкупа около 4 миллионов евро.
Левандовски как наставник
Пока Левандовски остаётся лидером нападения, молодой форвард сможет перенимать опыт польского нападающего и постепенно интегрироваться в состав. Такой подход позволит развивать талант без давления и обеспечит плавную смену поколений.
Инвестиция с перспективой роста
С экономической точки зрения, "Барселона" рассматривает Абделькарима как выгодную инвестицию с большим потенциалом роста. Каталонцы хотят завершить сделку до того, как другие европейские команды активизируют интерес к молодому нападающему.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама