"Барселона" подпишет "нового Салаха" на место Левандовски

"Барселона" сохраняет стратегический план развития атаки и вновь активизировала переговоры с египетским "Аль-Ахли" по поводу молодого нападающего Хамзы Абделькарима, которого рассматривают как будущую замену Роберту Левандовски, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Соглашение с игроком уже достигнуто

Хамза Абделькарим уже дал согласие на участие в проекте каталонского клуба. Молодой египетский форвард, которому прочат славу Мохаммеда Салаха, видит в "Барселоне" идеальное место для развития карьеры в конкурентной среде.

Постепенный путь через фарм-клуб

Клуб планирует, что 18-летний Хамза присоединится к фарм-команде, чтобы адаптироваться к европейскому стилю игры и к философии "Барселоны". В соглашение включена опция выкупа около 4 миллионов евро.

Левандовски как наставник

Пока Левандовски остаётся лидером нападения, молодой форвард сможет перенимать опыт польского нападающего и постепенно интегрироваться в состав. Такой подход позволит развивать талант без давления и обеспечит плавную смену поколений.

Инвестиция с перспективой роста

С экономической точки зрения, "Барселона" рассматривает Абделькарима как выгодную инвестицию с большим потенциалом роста. Каталонцы хотят завершить сделку до того, как другие европейские команды активизируют интерес к молодому нападающему.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!