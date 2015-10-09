Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:49
 

Защитник за 118 миллионов согласился на трансфер в "Барселону": ему 18 лет

  Комментарии

Защитник за 118 миллионов согласился на трансфер в "Барселону": ему 18 лет ©RFarrarons

"Барселона" проявляет серьёзный интерес к 18-летнему центральному защитнику бельгийского "Генка" Ювенсли Онстейну, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, клубы близки к соглашению по условиям трансфера, а сам юный игрок уже дал согласие присоединиться к "сине-гранатовым".

Хотя Онстейн пока не имеет опыта выступлений за основной состав "Генка" и играет за вторую команду клуба, в "Барселоне" видят в нём большой потенциал и уже разрабатывают для него долгосрочную программу развития.

За "Йонг Генк" центрбек, способный также действовать на левом фланге обороны, провёл 20 матчей во второй бельгийской лиге. Ранее он воспитывался в академии "Аякса". По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 200 тысяч евро (118 миллионов тенге).

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Овьедо
Проголосовало 22 человек

Живи спортом!