Защитник за 118 миллионов согласился на трансфер в "Барселону": ему 18 лет

"Барселона" проявляет серьёзный интерес к 18-летнему центральному защитнику бельгийского "Генка" Ювенсли Онстейну, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, клубы близки к соглашению по условиям трансфера, а сам юный игрок уже дал согласие присоединиться к "сине-гранатовым".

Хотя Онстейн пока не имеет опыта выступлений за основной состав "Генка" и играет за вторую команду клуба, в "Барселоне" видят в нём большой потенциал и уже разрабатывают для него долгосрочную программу развития.

За "Йонг Генк" центрбек, способный также действовать на левом фланге обороны, провёл 20 матчей во второй бельгийской лиге. Ранее он воспитывался в академии "Аякса". По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 200 тысяч евро (118 миллионов тенге).

