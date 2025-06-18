"Барселона" охотится за новой звездой за 21 миллиард

"Барселона" активно работает на летнем трансферном рынке. Основное внимание технического секретариата под руководством Деку сосредоточено на завершении сделки по вратарю "Эспаньола" Жоану Гарсии и усилении левого края атаки. Однако в клубе не исключают и другие трансферные шаги, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

При этом, чтобы иметь возможность регистрировать новичков, "Барсе" необходимо освободить зарплатную ведомость - через продажу действующих игроков. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже предупредил о возможных проблемах с финансовым фэйр-плей, если каталонцы не проведут необходимую работу по исходящим трансферам.

Проблемная позиция - правый защитник

Одной из зон, где "Барса" может усилиться, остается правый фланг защиты. Несмотря на стабильную игру Жюля Кунде и Эрика Гарсии в прошлом сезоне, оба игрока по сути являются центральными защитниками. Их профиль ограничивает атакующий потенциал команды на фланге.

В связи с этим клуб рассматривает вариант подписания флангового защитника с выраженными атакующими качествами - особенно в матчах против соперников, отдающих мяч, или при необходимости отыгрываться по ходу встречи.





На радаре - Вандерсон из "Монако"

По информации бразильского портала UOL, каталонцы возобновили интерес к Вандерсону, выступающему за "Монако". Ранее он уже был в шорт-листе клуба после назначения Деку на пост спортивного директора, но тогда трансфер сорвался из-за финансовых ограничений.

Сейчас, по данным источника, "Барселона" сделала первый шаг в переговорах. При этом игроком интересуются и другие клубы, включая английский "Тоттенхэм".

Профиль игрока и возможный вклад

"Монако" оценивает Вандерсона в 35 миллионов евро (примерно 21 миллиард тенге), но "Барса" намерена снизить цену. Защитнику всего 23 года, однако он уже провел 123 матча, забил восемь голов и отдал 14 голевых передач в составе французского клуба.

Вандерсон - типичный представитель бразильской школы: быстр, агрессивен в атаке, опасен при подключениях и способен обыграть соперника один в один. Его стиль игры может идеально вписаться в философию Ханси Флика и добавить глубины составу на флангах.

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