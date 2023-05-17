"Барселона" нашла замену Бускетсу

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 15:00
©readfootball.com

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих может продолжить карьеру в "Барселоне". В нем видят замену многолетнему лидеру "сине-гранатовых" Серхио Бускетсу, решившему покинуть каталонский клуб этим летом, сообщают Vesti.kz.

По информации Мundo Deportivo, у Киммиха складывается не самый лучший сезон в "Баварии", в которой сейчас футболисты разделились на несколько группировок.

Между тем Йозуа хочет попробовать свои силы за пределами Бундеслиги. "Барселона" со своей стороны готова начать с ним переговоры. Контракт 28-летнего игрока с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. Однако "Бавария" готова пойти ему навстречу и отпустить, если он захочет сменить клуб.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

В карьере Киммиха был еще "РБ Лейпциг". С 2016 года вызывается в сборную Германии.

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Метки:
Барселона Ла Лига Бавария Бундеслига

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