"Барселона" решила судьбу своего капитана

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс покинет испанский клуб в качестве свободного агента, сообщают Vesti.kz.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, решение уже принято, о чем будет официально объявлено в ближайшее время.
Если все пойдет по плану, Бускетсу предстоит новый вызов после 18 лет в каталонской команде.
34-летний Бускетс - воспитанник футбольной академии "Барселоны", вместе с "сине-гранатовыми" выиграл множество трофеев.
В текущем чемпионате Испании он провел 27 матчей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Бускетс может продолжить карьеру в США или Саудовской Аравии.
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