"Барселона" нашла способ удержать свою жемчужину

Воспитанник "Барселоны" Жофре Торрентс Салват получил несколько заманчивых предложений. Однако каталонский клуб нашел способ удержать 17-летнего защитника, считающегося одной из жемчужин Ла Масии, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "сине-гранатовые" решили продлить контракт с игроком до 2028 года, а он, в свою очередь, может быть приглашен в основную команду до конца сезона.

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Причина, по которой президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку отдали предпочтение переговорам с Жофре, чтобы согласовать продление контракта, заключается в многочисленных предложениях, которые он уже получил от других клубов.

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Ведь многие команды английской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги связались с его агентом, чтобы обсудить его переход летом.

В предыдущем сезоне Торрентс "порвал" кресты, в связи с чем долгое время не играл. Но в этом сезоне он восстановил свою лучшую версию и зарекомендовал себя как неприкасаемый игрок молодежной команды, которую тренирует Жулиано Беллетти.

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