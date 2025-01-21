"Барселона" нашла замену Левандовски за 33 миллиарда

Одной из ключевых задач "Барселоны" в ближайшее трансферное окно станет выбор нового нападающего. Клубу предстоит решить, стоит ли делать ставку на игрока топ-уровня или продолжать полагаться на Роберта Левандовски, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Поляк продолжает демонстрировать высокий уровень игры и, вероятно, продлит контракт еще на сезон, выполнив требования по числу сыгранных матчей.

Однако Левандовски летом исполнится 37 лет, что заставляет руководство задуматься о долгосрочной перспективе.

В то время как имя Душана Влаховича уже давно появилось среди возможных кандидатов. 24-летний сербский нападающий "Ювентуса" стал одним из вариантов, который серьезно рассматривают в "Барселоне".

Игрок был предложен клубу агентом, близким как к самому Влаховичу, так и к "Барсе".

Если трансфер в "Арсенал", о котором ходят слухи, не состоится зимой, серб может стать главной целью каталонцев этим летом.

"Ювентус" приобрел Влаховича за рекордные 77 миллионов евро, но его контракт истекает в 2026 году, и продлевать соглашение форвард пока не намерен.

Это ставит туринский клуб перед выбором: либо продать игрока, пока его рыночная стоимость остается высокой, либо рискнуть потерять звезду за меньшую сумму в будущем.

Кроме того, интерес к Влаховичу проявляет и другой топ клуб, недавно к гонке за серба присоединился "Челси". Лондонский клуб рассматривает возможность обмена с "Ювентусом", отправив в Турин Ренату Вейгу в рамках сделки.

А по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Влаховича составляет 60 миллионов евро (почти 33 миллиарда тенге).

Теперь летом "Барселоне" предстоит важный выбор, который повлияет на дальнейшее развитие команды. Подписание Влаховича может стать шагом в будущее, укрепив атакующую линию клуба на долгие годы.