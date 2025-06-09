"Барселона" избавилась от проблемного игрока: он перешел к конкуренту

Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле официально станет футболистом мадридского "Атлетико". Все детали сделки согласованы между клубом и игроком. Француз подпишет контракт до июня 2028 года, передают Vesti.kz.

Таким образом, "сине-гранатовые" окончательно расстаются с игроком, который не оправдал ожиданий после перехода из "Севильи" в 2018 году за 35,9 миллиона евро. Лангле так и не смог закрепиться в основе, и каталонцы на протяжении нескольких лет пытались найти для него новый клуб.

Летом 2022 года его отдали в аренду в "Тоттенхэм", но лондонцы отказались от выкупа контракта. Через год защитник вернулся в Каталонию, однако снова оказался ненужным и был отдан в аренду "Астон Вилле". Сценарий повторился - англичане не стали подписывать француза.

Последней остановкой в череде аренд стал мадридский "Атлетико". И, похоже, "матрасники" остались довольны выступлениями Лангле. Теперь, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, он станет их полноценным игроком.





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