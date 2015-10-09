Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 15:27
 

"Барселона" близка к подписанию сразу четырёх восходящих звёзд

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" близка к подписанию сразу четырёх восходящих звёзд ©ФК "Барселона"

"Барселона" не планирует новых приобретений для основной команды в зимнее трансферное окно по финансовым причинам, однако активно работает с молодёжным составом, передают Vesti.kz со ссылкой на Footmercato.

Поделиться

"Барселона" не планирует новых приобретений для основной команды в зимнее трансферное окно по финансовым причинам, однако активно работает с молодёжным составом, передают Vesti.kz со ссылкой на Footmercato.

Ранее каталонцы сделали "зимний подарок" главному тренеру Ханси Флику, вернув в клуб Жоау Канселу. При этом основные трансферные усилия "сине-гранатовых" будут сосредоточены на лето, когда клуб рассчитывает подписать центрального защитника топ-уровня.

Массовые перестановки в "Барсе Атлетик"

Зато серьезные изменения ожидаются в "Барсе Атлетик". Команду могут покинуть сразу несколько перспективных игроков. 18-летний центральный защитник Андрес Куэнка близок к переходу в итальянский "Комо". Его 23-летний партнёр по обороне Мамаду Мбаке рассматривает вариант с продолжением карьеры в МЛС, а талантливый 20-летний вингер Дани Родригес может быть отдан в аренду загребскому "Динамо".

Египетский талант для атаки

На смену уходящим игрокам клуб готовит масштабное пополнение. В ближайшие дни в "Барселону" должен прибыть 18-летний египетский нападающий Хамза Абделькарим, которого считают одним из самых перспективных молодых футболистов Африки. Он призван усилить атакующую линию "Барсы Атлетик".

Тавареш, Онстейн и Пасифико — усиление со всего мира

Кроме того, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "Барселона" близка к подписанию 16-летнего английского вингера Аджея Тавареша из "Норвича", опередив в борьбе за игрока "РБ Лейпциг" и другие европейские клубы.

Также практически согласован трансфер 18-летнего нидерландского защитника Ювенсли Онстейна из "Генка", который должен укрепить оборону команды Жулиано Беллетти. Еще одним новичком может стать 19-летний уругвайский латераль Патрисио Пасифико из "Дефенсор Спортинг", о чем сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в случае успешной адаптации все четверо футболистов могут в ближайшее время тренироваться с основной командой и претендовать на повышение.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
10 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
17 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
18 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Гамбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 января 00:30   •   не начат
Санкт-Паули
Санкт-Паули
(Гамбург)
- : -
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
Кто победит в основное время?
Санкт-Паули
Ничья
РБ Лейпциг
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!