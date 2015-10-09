"Барселона" близка к подписанию сразу четырёх восходящих звёзд

"Барселона" не планирует новых приобретений для основной команды в зимнее трансферное окно по финансовым причинам, однако активно работает с молодёжным составом, передают Vesti.kz со ссылкой на Footmercato.

Ранее каталонцы сделали "зимний подарок" главному тренеру Ханси Флику, вернув в клуб Жоау Канселу. При этом основные трансферные усилия "сине-гранатовых" будут сосредоточены на лето, когда клуб рассчитывает подписать центрального защитника топ-уровня.

Массовые перестановки в "Барсе Атлетик"

Зато серьезные изменения ожидаются в "Барсе Атлетик". Команду могут покинуть сразу несколько перспективных игроков. 18-летний центральный защитник Андрес Куэнка близок к переходу в итальянский "Комо". Его 23-летний партнёр по обороне Мамаду Мбаке рассматривает вариант с продолжением карьеры в МЛС, а талантливый 20-летний вингер Дани Родригес может быть отдан в аренду загребскому "Динамо".

Египетский талант для атаки

На смену уходящим игрокам клуб готовит масштабное пополнение. В ближайшие дни в "Барселону" должен прибыть 18-летний египетский нападающий Хамза Абделькарим, которого считают одним из самых перспективных молодых футболистов Африки. Он призван усилить атакующую линию "Барсы Атлетик".

Тавареш, Онстейн и Пасифико — усиление со всего мира

Кроме того, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "Барселона" близка к подписанию 16-летнего английского вингера Аджея Тавареша из "Норвича", опередив в борьбе за игрока "РБ Лейпциг" и другие европейские клубы.

Также практически согласован трансфер 18-летнего нидерландского защитника Ювенсли Онстейна из "Генка", который должен укрепить оборону команды Жулиано Беллетти. Еще одним новичком может стать 19-летний уругвайский латераль Патрисио Пасифико из "Дефенсор Спортинг", о чем сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в случае успешной адаптации все четверо футболистов могут в ближайшее время тренироваться с основной командой и претендовать на повышение.

