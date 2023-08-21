"Барселона" без Хави выиграла первый матч в Ла Лиге

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 08:10
©twitter.com/FCBarcelona

"Барселона" обыграла "Кадис" в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча проходила в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и завершилась со счетом 2:0. Отличились Педри (82-я минута) и Ферран Торрес (90+4-я).

Стоит отметить, что перед этим матчем у каталонского клуба было много потерь, в частности "сине-гранатовым" не смогли помочь Рональд Араухо и Рафинья, а также на тренерском мостике отсутствовал главный тренер Хави Эрнандес, заработавший удаление в предыдущей игре с "Хетафе".

Несмотря на это, каталонцы смогли на последних минутах дожать гостей. Благодаря этому успеху они набрали 4 очка и расположились на промежуточном пятом месте турнирной таблицы, "Кадис" с 3 баллами находится на 11-й позиции.

В третьем туре, 26 августа, "Кадис" дома примет "Альмерию", а на следующий день "Барселона" на выезде сыграет с "Вильярреалом".

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Метки:
Барселона Ла Лига

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