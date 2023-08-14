Антифутбол и удаление Хави. Как "Барселона" сыграла в первом туре Ла Лиги

"Барселона" оступилась на старте чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), потеряв очки в матче с "Хетафе", сообщают Vesti.kz.

Встреча первого тура прошла в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" и завершилась со счетом 0:0.

При этом игра не изобиловала моментами, а все благодаря антифутболу хозяев поля. Подопечные Хосе Бордаласа играли вторым номером и много фолили, что не позволяло каталонцам демонстрировать привычный, комбинационный футбол. Более того, на 42-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Рафиньи.

Правда, во втором тайме составы команд уровнялись, когда на 57-й минуте вторую желтую, а вслед за ней красную карточку заработал Хайме Мата. Однако и это особо не повлияло на игру - "Хетафе" продолжал действовать от обороны, фолить и зарабатывать "горчичники", а у "сине-гранатовых" мало что получалось. Да еще на 70-й минуте главный тренер каталонцев Хави Эрнандес схлопотал удаление за неспортивное поведение. В общем, нулевая ничья, которой больше обрадовались игроки "Хетафе".

Во втором туре, 20 августа, "Хетафе" на выезде встретится с "Жироной", а "Барселона" дома примет "Кадис".

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