"Атлетико" установил рекорд перед битвой с "Барселоной" в ЛЧ

Мадридский "Атлетико" отметился историческим достижением в матче 31-го тура Ла Лиги против "Севильи", несмотря на поражение со счётом 1:2, передают Vesti.kz.

Как сообщает Opta, команда установила рекорд эпохи нынешнего тренера "матрасников" Диего Симеоне.

По данным статистиков, средний возраст стартового состава столичного клуба Испании в этой встрече составил 23 года и 289 дней. Это самый молодой состав "Атлетико" в чемпионате Испании за всё время работы аргентинского специалиста, который возглавляет клуб с 2011 года.

Стоит отметить, что на игру с "Севильей" тренерский штаб выставил резервный состав, сосредоточив внимание на предстоящем еврокубковом противостоянии.

После 31 тура Ла Лиги мадридцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков.

Уже 14 апреля "Атлетико" проведёт один из ключевых матчей сезона — команда примет каталонскую "Барселону" в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре мадридцы одержали победу со счётом 2:0.