"Атлетико" объявил решение по трансферу Альвареса в "Барселону"

Мадридский "Атлетико" отреагировал на заявление нападающего Хулиана Альвареса о желании сменить клубную прописку, заняв жёсткую позицию по возможному трансферу аргентинца в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

"Атлетико" закрыл вопрос о продаже

После слов футболиста о намерении покинуть команду "матрасники" выпустили заявление, в котором фактически исключили возможность его перехода в каталонский клуб.

"Нет такой суммы денег, за которую "Барселона" могла бы купить Хулиана. Он не будет продан в "Барселону". Либо они платят сумму отступных (500 миллионов евро), либо сделки не будет», — цитирует заявление "Атлетико" The Touchline.

Конфликт между клубами может обернуться жалобой в ФИФА

По информации источника, "Атлетико" также намерен обратиться с жалобой в ФИФА, обвинив "Барселону" в ведении переговоров с игроком без официального разрешения.

Ситуация может привести к обострению отношений между двумя испанскими грандами в летнее трансферное окно.

Статистика Альвареса

В сезоне-2025/26 Хулиан Альварес стал одним из ключевых игроков "Атлетико". Во всех турнирах он провёл 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач, оставаясь лидером атакующей линии команды.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

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