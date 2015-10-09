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Испания
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"Атлетико" объявил решение по трансферу Альвареса в "Барселону"

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"Атлетико" объявил решение по трансферу Альвареса в "Барселону" Хулиан Альварес. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Атлетико" отреагировал на заявление нападающего Хулиана Альвареса о желании сменить клубную прописку, заняв жёсткую позицию по возможному трансферу аргентинца в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

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Мадридский "Атлетико" отреагировал на заявление нападающего Хулиана Альвареса о желании сменить клубную прописку, заняв жёсткую позицию по возможному трансферу аргентинца в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

"Атлетико" закрыл вопрос о продаже

После слов футболиста о намерении покинуть команду "матрасники" выпустили заявление, в котором фактически исключили возможность его перехода в каталонский клуб.

"Нет такой суммы денег, за которую "Барселона" могла бы купить Хулиана. Он не будет продан в "Барселону". Либо они платят сумму отступных (500 миллионов евро), либо сделки не будет», — цитирует заявление "Атлетико" The Touchline.

Конфликт между клубами может обернуться жалобой в ФИФА

По информации источника, "Атлетико" также намерен обратиться с жалобой в ФИФА, обвинив "Барселону" в ведении переговоров с игроком без официального разрешения.

Ситуация может привести к обострению отношений между двумя испанскими грандами в летнее трансферное окно.

Статистика Альвареса

В сезоне-2025/26 Хулиан Альварес стал одним из ключевых игроков "Атлетико". Во всех турнирах он провёл 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач, оставаясь лидером атакующей линии команды.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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