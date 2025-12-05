В сборной Узбекистана вынесли вердикт Роналду перед матчем ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о капитане сборной Португалии, форварде саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду перед очным матчем во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Каннаваро — о Роналду и сборной Португалии

Итальянский специалист отметил, что соперник опасен не только благодаря своему капитану Криштиану Роналду, но и за счёт общего высокого уровня исполнителей.

"Нельзя думать только о том, как играть против Роналду. Это один из лучших футболистов в истории, но у них есть и другие классные исполнители. Криштиану может забить в любой момент матча, поэтому нам нужно быть максимально сконцентрированными", — приводит слова Каннаваро Euro-football.ru.

Турнирная ситуация в группе K

Матч Португалии и Узбекистана состоится 23 июня в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026 (группа K). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

В первом туре португальцы неожиданно потеряли очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), несмотря на статус фаворита группы.

Узбекистан, в свою очередь, начал турнир с поражения от Колумбии (1:3) и теперь вынужден набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Ранее игрок сборной Португалии также прокомментировал тактические ожидания от узбекистанской команды перед очной встречей.

Добавим также, что Каннаваро озвучил задачу Узбекистана на матч ЧМ-2026 с Португалией.

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