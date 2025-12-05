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ЧМ-2026
Сегодня 07:55
 

Португалия - Узбекистан: где и когда смотреть матч ЧМ-2026

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Португалия - Узбекистан: где и когда смотреть матч ЧМ-2026 Сборная Узбекистана по футболу на ЧМ-2026. ©Uzbekistan Football Association

Сегодня, 23 июня, сборные Португалии и Узбекистана проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 23 июня, сборные Португалии и Узбекистана проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Где и во сколько смотреть матч Португалия - Узбекистан

Встреча квартета K состоится на стадионе "НРГ Стэдиум" в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Qazsport. Также матч будет доступен на официальном сайте вещателя. Предматчевая студия начнётся в 21:50.

Ориентировочные составы команд

Сборная Португалии:

  • Диогу Кошта
  • Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Диогу Далот
  • Витинья, Жоау Невеш
  • Педру Нету, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау (или Бернарду Силва)
  • Криштиану Роналду

Сборная Узбекистана:

  • Уткир Юсупов
  • Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Абдулла Абдуллаев
  • Шерзод Насруллаев, Отабек Шукуров, Акмал Мозговой, Бехрузжон Каримов
  • Аббосбек Файзуллаев, Остон Урунов
  • Элдор Шомуродов

Турнирное положение

В первом туре сборная Португалии неожиданно потеряла очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), несмотря на статус главного фаворита группы.

Узбекистан начал турнир с поражения от Колумбии (1:3), поэтому команде необходимо набирать очки, чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф.

Последние игры в группе 

В заключительном туре группового этапа португальцы встретятся с Колумбией, а сборная Узбекистана сыграет против ДР Конго. Оба матча состоятся 28 июня и пройдут одновременно.

Напомним, чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финал состоится 19 июля.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 23-24 июня: битва Португалия - Узбекистан и ещё три игры

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Узбекистан
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