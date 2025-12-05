Португалия - Узбекистан: где и когда смотреть матч ЧМ-2026

Сегодня, 23 июня, сборные Португалии и Узбекистана проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.
Где и во сколько смотреть матч Португалия - Узбекистан
Встреча квартета K состоится на стадионе "НРГ Стэдиум" в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Qazsport. Также матч будет доступен на официальном сайте вещателя. Предматчевая студия начнётся в 21:50.
Ориентировочные составы команд
Сборная Португалии:
- Диогу Кошта
- Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Диогу Далот
- Витинья, Жоау Невеш
- Педру Нету, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау (или Бернарду Силва)
- Криштиану Роналду
Сборная Узбекистана:
- Уткир Юсупов
- Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Абдулла Абдуллаев
- Шерзод Насруллаев, Отабек Шукуров, Акмал Мозговой, Бехрузжон Каримов
- Аббосбек Файзуллаев, Остон Урунов
- Элдор Шомуродов
Турнирное положение
В первом туре сборная Португалии неожиданно потеряла очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), несмотря на статус главного фаворита группы.
Узбекистан начал турнир с поражения от Колумбии (1:3), поэтому команде необходимо набирать очки, чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф.
Последние игры в группе
В заключительном туре группового этапа португальцы встретятся с Колумбией, а сборная Узбекистана сыграет против ДР Конго. Оба матча состоятся 28 июня и пройдут одновременно.
Напомним, чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финал состоится 19 июля.
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