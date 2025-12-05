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ЧМ-2026
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Узбекистан забил Португалии на ЧМ-2026: судьи вынесли решение

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Узбекистан забил Португалии на ЧМ-2026: судьи вынесли решение ©Ufa.uz

Сборная Узбекистана забила гол в матче второго тура ЧМ-2026 в ворота Португалии, сообщают Vesti.kz. Впрочем, это результативное действие было отменено.

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Сборная Узбекистана забила гол в матче второго тура ЧМ-2026 в ворота Португалии, сообщают Vesti.kz. Впрочем, это результативное действие было отменено.

На 29-й минуте Азизжону Ганиеву удалось поразить ворота Диогу Кошты. Но, после просмотра VAR марокканский арбитр Джалал Джайед отменил этот гол, поскольку в предыдущем эпизоде Аббосбек Файзуллаев нарушил правила в борьбе с Жоау Канселу.

К этому моменту португальцы вели со счетом 2:0. Первый мяч забил Криштиану Роналду на шестой минуте. На 17-й минуте Нуну Мендеш удвоил преимущество португальцев, а на 39-й Роналду оформил своей первый дубль на этом чемпионате мира.


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